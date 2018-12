Lähden. Im Zeichen der Filmmusik hat das Jahreskonzert 2018 des Musikvereins Holte-Lastrup gestanden. An zwei Abenden präsentierte das Ensemble in der Aula der Grundschule Holte eine Reise durch die Welt der Soundtracks.

Mit dem Stück „Eye Of The Tiger“ vom Soundtrack des Boxfilms „Rocky III“ ging es los. Zum Programm zählten einfühlsame Lieder aus „König der Löwen“ ebenso wie ein Medley der James-Bond-Filme. Beim Stück „Jurassic Park“ aus dem gleichnamigen Dinosaurier-Spektakel von Steven Spielberg schlich sich sogar der berühmte Tyrannosaurus Rex durch die Zuschauerreihen.

Mit den Soundtracks berühmter Filme, zu denen passende Bilder und Informationen eingeblendet wurden, weckte das Ensemble Erinnerungen, die nach Aussage einiger Zuhörer sogar Gänsehaut bereiteten. Doch auch schwungvolle Stücke wie „Hit The Road Jack“ oder ein Medley der schwedischen Popgruppe Abba begeisterten die Gäste.

Viel Beifall für Nachwuchsspieler

Nach einer kurzen Pause startete der Musikverein sehr schwungvoll den zweiten Teil des Konzerts mit dem berühmten „Colonel Bogey March“ aus „Die Brücke am Kwai“. Besonders angesprochen fühlten sich die Zuhörer vom Medley „Hurra Hurra“, denn alle sangen die altbekannten Lieder der Kinderfilme wie Heidi, Pippi Langstrumpf und Die Schlümpfe laut mit. Eine kurze musikalische Reise führte außerdem in den Süden Deutschlands mit dem Lied „Die Fischerin vom Bodensee“, das besonders den älteren Zuschauern bestens bekannt war.

Durch das Programm, das von dem mehr als 40-köpfigen Musikverein unter der Leitung von Richard Vorholt vorgetragen wurde, führten einige Mitglieder des Vereins. So kündigten einzelne Musiker mit interessanten Details zu den jeweiligen Liedern, die eigens für Filme komponiert beziehungsweise durch die Filme berühmt wurden, die Titel an. Besonders viel Beifall ernteten sowohl die Nachwuchsspieler der Bläserklasse der Oberschule Herzlake unter der Leitung von Melanie Benken als auch die Musiker der Musikakademie Lähden unter der Leitung von Rene Esser. „Die Mitglieder des Musikvereins erfreuten sich an den Darbietungen der Nachwuchsspieler und freuen sich darauf, die jungen Musiker hoffentlich bald in ihren Reihen willkommen zu heißen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Publikum war so begeistert, dass der Abend mit zwei Zugaben ausklang. Nach „The Lion Sleeps Tonight“ ließen die Musiker die bekannte Melodie „Trompetenecho“ erklingen und motivierten mit den passenden Bewegungen auch die Besucher mit einzustimmen.

Ehrungen

Am Rande der beiden Konzertabende in der sehr gut besuchten Aula der Grundschule Holte überreichte die Vorsitzende Ursula Möhlmann Markus Többen für zehnjährige Mitgliedschaft eine Anstecknadel des niedersächsischen Musikverbands in Bronze. Zudem wurde Claudia Lügering für 20 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein mit einer Anstecknadel in Silber geehrt. Seit 40 Jahren musiziert Günter Brümmer im Musikverein und ist seit vielen Jahren als 2. Vorsitzender maßgeblich an der Entwicklung des Vereins beteiligt. Er erhielt eine goldene Anstecknadel und eine Urkunde des niedersächsischen Musikverbands. pm