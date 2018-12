Am vierten Adventssonntag findet der elfte Herzlaker Weihnachtsmarkt statt. Foto: HGV Herzlake

Herzlake. Der Handel- und Gewerbeverein Herzlake (HGV) lädt herzlich ein zum traditionellen Herzlaker Weihnachtsmarkt am 4. Adventssonntag, dem 23. Dezember, von 14 bis 19 Uhr auf dem Alten Markt vor der Sankt-Nikolaus-Kirche. An mehr als 20 Ständen werden die Besucher wieder alles finden, was das Herz begehrt.