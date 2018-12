Lähden. Als Nachfolgerin von Hille Wiegmink ist Katrin Dickmännken neue Leiterin der Grundschule im Lähdener Ortsteil Holte. Am Dienstag wurde sie in einer Feierstunde in ihr Amt eingeführt.

Wer Chefin einer Schule ist, braucht so manches: Streichhölzer für zündende Ideen; Bindfäden, falls mal der Faden verloren geht; Buchstabensuppe, wenn die Worte fehlen; einen Riegel Mars, um sich bei Stress auf den Planeten gleichen Namens zu teleportieren – gedanklich jedenfalls. Und Tee, denn Abwarten und selbigen trinken hilft mitunter, wenn es gilt, wichtige Entscheidungen zu treffen.





Über all diese nützlichen Sachen verfügt Katrin Dickmännken nun, weil sie ihr zum offiziellen Start aus dem Kollegium, der Elternschaft und den Reihen der momentan 104 Holter Grundschüler überreicht wurden. Genau wie andere Sachen, meist mit ebenso hohem Symbolgehalt. „Mit diesen Kindern im Rücken kann gar nichts schiefgehen“, resümierte die Pädagogin dann auch, als sie Dank aussprach für das Vertrauen in sie. Ohnehin: Die hiesige Schulkultur sei „eine Schulkultur der Verlässlichkeit, schon seit langer Zeit“.





Dickmännken muss es wissen, schließlich ist sie kein Neuling an der Holter Grundschule, sondern gehört seit zehn Jahren zum Kollegium. Ihre Wurzeln liegen indes in Haselünne. Dort verbrachte sie ihre komplette eigene Schulzeit, inklusive Abitur am Kreisgymnasium St. Ursula. Und dort lebt sie heute wieder, jetzt mit Mann und Kindern.





Dazwischen lag das Studium – erst in Hannover für die Lehrtätigkeit an Berufsschulen (Schwerpunkt Englisch sowie Farb- und Raumgestaltung), anschließend in Osnabrück fürs Grund-, Haupt- und Realschullehramt. Nach dem Referendariat in Oldenburg und einem Jahr am Gymnasium Dörpen zog es sie an die Holter Schule, damals noch Grund- und Hauptschule. Auf die Veränderungen der regionalen Schullandschaft in jüngerer Vergangenheit blickte auch Ludwig Pleus während der Feierstunde zurück: Die Zeit der zahlreichen Schulleiter-Vakanzen ist Vergangenheit, mittlerweile seien diesbezüglich „fast alle Schulen besetzt. Gut besetzt“, sagte der Herzlaker Samtgemeindebürgermeister.





Vorschusslorbeeren für die neue Rektorin, die auf die im vergangenen Juni in den Ruhestand verabschiedete kommissarische Schulleiterin Hille Wiegmink folgt, gab es von Maria Duisen: „Ich freue mich für die Grundschule, dass sie eine so engagierte Leiterin gewinnen konnte“, so die Regierungsschuldirektorin, die Katrin Dickmännken die Ernennungsurkunde überreichte und ihr zudem riet: „Behalten Sie die individuelle Lernentwicklung im Blick.“ Und ihr empfahl: „Haben Sie ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Eltern.“





An Aufgaben kommt auf die Leiterin und ihr Kollegium, das von Duisen ebenfalls das Prädikat „sehr engagiert“ erhielt, einiges zu. Dickmännken nannte unter anderem die Digitalisierung, so werde man sich mit Tablet-Computern auseinandersetzen. Auch der geplanten Umgestaltung des Schulhofs und dem Bau einer neuen Sporthalle sehe die Schule gespannt entgegen.





Die Grundschüler gestalteten die Feier mit kleinen Aktionen auf der Bühne, guten Wünschen und Liedern mit. In Abwandlung eines bekannten Geburtstagslieds von Rolf Zuckowski sangen sie, an Dickmännken gerichtet: „Wie schön, dass du Rektorin bist.“