Lähden. Die Tischlerei Kötter im Lähdener Ortsteil Holte-Lastrup hat eine neue Produktionshalle mitsamt einer voll automatisierten Fertigungsstraße fertiggestellt.

Die 1,6 Millionen Euro teure Investition stelle eine „absolute Erleichterung“ für die Mitarbeiter im Fertigungsprozess von Fenstern und Türen dar, sagte Henrik Kötter in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Schleppen und Wuchten schwerer Fensterelemente hat ein Ende“, ergänzt Vater Martin Kötter, da die einzelnen Elemente nun durch Computer gesteuerte Prozesse dem Warenlager entnommen würden und über eine Fertigungsstraße zum jeweiligen Arbeitsplatz transportiert werden. Dort angekommen wird durch den jeweiligen Mitarbeiter das Element durch entsprechendes Zubehör ergänzt. Nach Einbau der Isoliergläser und kompletter Fertigstellung werden sind die Elemente bereit für den Abtransport und Einbau auf der Baustelle.

32 Mitarbeiter

Insgesamt 32 Mitarbeiter aus der Region produzieren in dem Unternehmen Qualitätsfenster und Türen für die Bauwirtschaft, sagte Henrik Kötter. Die Kunden des Unternehmens befinden sich im gesamten Emsland sowie im nordwestdeutschen Raum.

Henrik Kötter erläuterte die durchgeführte Maßnahme. Die bisherige Produktionsfläche des Unternehmens wurde von 1.600 Quadratmetern auf insgesamt 2.500 Quadratmeter erweitert. „Dadurch können wir unsere Produktionskapazitäten um 20 Prozent erhöhen“, erklärte er.

Logistikanlage Kernstück

Kernstück in der neuen Produktionshalle ist eine Logistikanlage, die Fensterelemente im Fertigungsablauf vollautomatisch zu dem jeweiligen Arbeitsplatz bringt, dort entsprechend wieder abholt und schließlich für die Auslieferung zur Verfügung stellt. „Dies bringt vor allem eine körperliche Entlastung für unsere Mitarbeiter, die bislang die einzelnen Bauteile eines Fensters manuell an die jeweiligen Arbeitsplätze tragen mussten“, führte Henrik Kötter weiter aus. Dadurch würden schließlich attraktive und moderne Arbeitsplätze in der Region erhalten und geschaffen. Zudem würden im Ergebnis die Lieferzeiten der einzelnen Elemente verkürzt und die Qualität weiter verbessert werden. Ferner wurde auch die gesamte Heizungsanlage der Produktionsgebäude nach neuesten energieeffizienten Standards erneuert.

Dank an Mitarbeiter

Henrik und Martin Kötter lobten und dankten besonders ihren Mitarbeitern. „Jeder hat in seinem Bereich tolle Ideen eingebracht und die Baumaßnahme mit allen Kräften weit über das normale Maß hinaus unterstützt“, sagte Martin Kötter. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lähden und den bauausführenden Firmen haben eine „reibungslose Bauphase“ ermöglicht, meinten die beiden Tischlermeister.

„Die gesamte Bauphase und Erneuerung des Maschinenparks konnte ohne Produktionsausfall bewältigt werden“, meinte Henrik Kötter stolz. Dabei galt es zahlreiche Arbeitsabläufe für die Fertigungsstraße für den Computer zu programmieren. Bereits der erste „Probelauf“ sei nahezu fehlerfrei verlaufen, freute sich Henrik Kötter.

In der dritten Generation

Das Holter Unternehmen besteht bereits in der dritten Generation. 1929 gründete der Großvater von Geschäftsführer Martin Kötter, Tischlermeister Hermann Kötter, eine Tischlerei und fertigte Fenster, Türen, Treppen und Möbel. Sein Sohn Heinz Kötter übernahm das Unternehmen im Jahr 1961, zu dem damals schon das Bestattungsunternehmen gehörte. Die nächste Staffelübergabe an Martin Kötter erfolgte im Jahr 1994. Bereits im Jahr 1981 wurde mit der Produktion von Kunststofffenstern begonnen. Mit Henrik (Tischlermeister) und Marita Kötter (Bestattungsmeisterin) steht die vierte Generation bereits in den Startlöchern.