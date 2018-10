Herzlake. Bei der Sitzung des Feuerwehrausschusses sind Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Wehren in Herzlake und Holte beantragt worden. Diese Gerätschaften sollen in den Haushaltsplan des Jahres 2019 aufgenommen werden. Am Rande wurde auch der Moorbrand auf der WTD 91 in Meppen thematisiert.

Für die Freiwilligen Feuerwehren Herzlake und Holte stehen im kommenden Haushaltsjahr Investitionen in Höhe von rund 56000 Euro an. Teure Posten sind jeweils mit 2500 Euro die Haushalte der Ortsbrandmeister und Zuschüsse für den Erwerb des Führerscheins Klasse C mit jeweils 1700 Euro. Weiter schlagen in Herzlake 3000 Euro zu Buche für die Anschaffung von Hydraulikschläuchen, die an Aggregate angeschlossen werden. Weiterer größerer Punkt sind 7950 Euro für die Unterhaltung der Feuerwehrhäuser, da an den Gebäuden Maler- und Dichtungsarbeiten anstehen. Weitere Kostenstellen sind Wasserbehälter, CO-Melder und neue Sprühlanzen. Ein neuer Mehrzweckzug MZ 16 soll 2250 Euro kosten.

Insgesamt sollen für die Freiwillige Feuerwehr in Herzlake 35050 Euro investiert werden. Beide Wehren sollen zudem Bildschirme in der Fahrzeughalle bekommen, auf denen der Einsatzleiter möglichst schnell erkennen soll, wer bereits anwesend ist und ob die Anzahl der Wehrmänner- und Frauen ausreicht für den jeweiligen Einsatz. In Holte werden noch ein Stromaggregat für 2400 Euro und eine Kehrmaschine für denselben Preis ausgewiesen.

Im Jahr 2019 führt die Holter Wehr ein Jugendfeldlager durch, das laut Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus von der Samtgemeinde unterstützt wird. Pleus dankte beiden Wehren für ihren vorbildlichen Einsatz und hoffte, dass die Popularität der Feuerwehren durch das Feldlager bei jungen Menschen wachsen werde. Diskutiert wurde die Frage, ob Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn auch nachts, wie beim Moorbrand-Einsatz geschehen, unterwegs sein müssten. Gemeindebrandmeister Franz-Josef Klugmann sagte, dass es sich dabei um offizielle Einsätze handele und derart gefahren werden müsse. Unverständnis äußerte Klugmann, dass die Bundeswehr erst am elften Tag des Moorbrandes nach der Verfügbarkeit der Feuerwehren in Herzlake gefragt habe.

Zu Beginn der Sitzung im Feuerwehrhaus Herzlake schrillten die Alarmsysteme der anwesenden Feuerwehrkräfte. Nach der ersten Befürchtung eines Einsatzes, konnte Brandmeister Klugmann jedoch Entwarnung geben: Es handelte sich lediglich um einen Probealarm.