Lähden. Die Bürgerinitiative Kunstforum Ahmsen hat den Preis der Emsländischen Landschaft verliehen bekommen. Deren Vizepräsident Josef Brüggemann würdigte die seit dem Jahr 2003 bestehende Bürgerinitiative für ihr Engagement zur Zusammenführung von Kunst und Kultur. Er überreichte den Preis an Renate Speil.

Mit dem Preis der Emsländischen Landschaft, der im Jahr 2014 ins Leben gerufen wurde, werden Gruppen und Vereine ausgezeichnet, die „einen Beitrag zur Kulturarbeit in der Region leisten oder sich um das kulturelle Erbe verdient gemacht haben“, erklärte Brüggemann. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert, die für gemeinnützige Zwecke verwendet werden sollen.

Als bisherige Preisträger nannte Brüggemann das unabhängige Jugendzentrum Komplex in Schüttorf, das Forum Sögel, der Heimatverein Twist, das evangelisch-reformierte Diakonische Werk Grafschaft Bentheim und der Verein Naturkundehaus in Lähden. Mit dem Preis würdige die Emsländische Landschaft ein „breites Spektrum an ideenreichen Initiativen“, in dem sich das Kulturforum Ahmsen „wunderbar“ einfüge, erklärte der Vizepräsident.

„Feste Größe“

Im Laufe der Jahre sei es dem Kunstforum Ahmsen gelungen, den 350 Einwohner zählenden Ort zu einer „festen Größe als Kulturstandort an der Grenze des Emslandes zum Oldenburger Münsterland“ zu machen. Wenn heute - „völlig zu Recht“ – von dem Kulturdorf Ahmsen die Rede sei, „dann ist gemeinsam mit der Waldbühne das Kunstforum gemeint“, stellte der Laudator fest. So ein Kunstforum belebe einen kleinen Ort und zeige die Lebensqualität auf, die ländlicher Raum haben könne.

„Die Bürgerinitiative hat von Anfang an ein Gesicht, nämlich das von Renate Speil“, führte Brüggemann weiter aus, die gleichzeitig Initiatorin, Organisatorin, Sprecherin, Moderatorin, Netzwerkerin und Kundschafterin sei. Beharrlich habe Renate Speil das Kunstforum mit ihren Mitstreitern auf den Weg und zum Blühen gebracht. Brüggemann überreichte an Renate Speil neben den Scheck, eine Urkunde und ein Metallschild der Emsländischen Landschaft.

In der Samtgemeinde Herzlake habe sich im Bereich der Kunst viel entwickelt, stellte Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus fest. „Mit Kunst ist zwar kein Geld zu verdienen“, räumte Pleus ein, aber Kunst und Kultur gehörten zu einer angemessenen Lebensqualität dazu. Die Samtgemeinde habe sich „breit der Kunst geöffnet“ und Renate Speil habe mit viel Energie ihren Beitrag dazu geleistet, würdigte der Bürgermeister.