Lähden. Im Rahmen des 24. Künstlertreffs des Kunstforum Ahmsen hat der Autor Uwe-Kersten Uecker eigene literarische Werke gelesen und vertont. Bildhauer Klaus Rohe aus Holte-Lastrup stellte einige seiner aus Sandstein und Holz geschaffenen Skulpturen aus.

Das Kunstforum Ahmsen interpretiert im Rahmen der Künstlertreffs jeweils ein bestimmtes Thema mittels unterschiedlicher Kunstarten. Diesmal lautete es: „Geschichten, die das Leben schrieb – erlebt, erzählt, vertont“. Die Interpretation erfolgte durch die Kunstarten Literatur, Musik, Gesang und Bildhauerei.

„Von allem was wir erleben und durchmachen, bleibt uns am Ende nur eins – Erinnerungen“, sagte die Moderatorin Renate Speil vom Kunstforum Ahmsen zur Einführung im Exerzitienhaus Ahmsen. Erinnerungen seien der Blick in die Vergangenheit und alles, was in der Gegenwart und Zukunft passiere, werde sich in Erinnerungen verwandeln, meinte die Moderatorin. Erinnerungen an die eigene Kindheit prägten jeden Menschen und sagten aus, „wer man ist und wie man zu dem geworden ist“, so Renate Speil weiter.

Erinnerungen

Der Autor Uwe-Kersten Uecker aus Ostercappeln verwandle in seinen literarischen Texten Worte und Wortspiele in Erinnerungen, die von Stimmungen und Empfindungen erzählten, sagte Speil. Im Jahr 2014 habe Uecker erfahren, dass er an Leukämie erkrankt sei und er begann zu schreiben. Im Mittelpunkt dabei stünden Geschichten aus seinem Leben – speziell aus seiner Kindheit. Speil: „Das Schreiben war für ihn selbst eine Hilfe, aber auch für andere“. Denn der gesamte Erlös aus verkauften Heften, CD`s oder Lesungen gehe an den Verein „Leukin“ aus Ostrhauderfehn in Ostfriesland, der Typisierungen für an Blutkrebs erkrankte Kinder organisiert.

In seinen Skulpturen von kleiner und mittlerer Größe stelle Klaus Rohe gerne das „Spannungsfeld zwischen realen und gefühlten Lebenssituationen in dreidimensionalen Kompositionen aus Speckstein und Holz dar“, erklärte Speil. Seit 2014 arbeite Rohe für das Kunstforum an der Gestaltung von sechs Theaterfiguren, deren Wege zum selbstbestimmten Leben in vergangenen Spielzeiten von der Waldbühne gezeigt wurden. Der noch fertig zu stellende „Jedermann“ wird die bereits fünf 2,5 Meter großen Eichenskulpturen in der Freilichtgalerie „Brink“ am Ahmsener Backhaus komplettieren.

Seine etwa eineinhalbstündige Lesung mit Musik und Gesang leitete Uwe-Kersten Uecker mit zwei Musikstücken auf dem in der Schweiz entwickelten Musikinstrument „Handpans“ ein. „Handpans“ ist ein handbespielbares Blechklanginstrument, das eine meditative und melancholische Atmosphäre erzeugte.

Humorvoll

Durch die Kulisse, bestehend aus einem alten Ohrensessel, einer alten Stehlampe, einem alten Radio und einem Hintergrundaufbau, der ein typisches Wohnzimmer aus den 1960er Jahren darstellt, wurden die Besucher des Künstlertreffs sprichwörtlich „zeitversetzt“. Ueckers Geschichten erzählten von ihm als „dem kleinen Jungen“, der aus seiner Kindheit berichtete. Schon nach kurzer Zeit fanden sich die aufmerksamen Zuhörer in diesen Geschichten wieder, da sie das eine oder andere so oder so ähnlich wohl selbst erlebt hatten.

Neben kürzeren, inhaltlich humorvollen aber auch nachdenklichen Gedichten, gehörten auch Gesangseinlagen zu seinem Repertoire. Dabei präsentierte der Autor Lieder von Reinhard May und Sarah Connor. Gerade die einfachen, alltäglichen Geschichten ließen bei vielen Erinnerungen wach werden. Dabei zeugten die Texte oftmals von der Liebe und dem Respekt Ueckers gegenüber seinen Eltern und Großeltern. Dabei eine lustige Hommage an seine Ehefrau und alle Frauen unter den Titel: „Frauen, diese wunderbaren Wesen, mal Heldin, mal reitend auf ihren Besen“.