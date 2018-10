Lähden. Die BeLu-Ugandahilfe hat in Kako in Uganda einen Kindergarten errichtet. Freiwillige Helfer des Hilfsvereins waren in den letzten Wochen vor Ort, um gemeinsam mit den Einheimischen den Rohbau für den neuen Kindergarten zu erstellen. Firmen vor Ort werden bis Ende Oktober Fenster und Türen einbauen, damit der Kindergartenbetrieb dort aufgenommen werden kann, berichteten Bernd Rickermann und Heinz Wessendorf von der BeLu-Ugandahilfe.

Im Jahr 2010 riefen Bernd Rickermann aus dem Lähdener Ortsteil Ahmsen und Ludwig Wilkens aus Lorup die BeLu-Ugandahilfe ins Leben. Seitdem hat sich eine immer größer werdende Schar an Helfern und Unterstützern um die beiden Emsländer gebildet, um in Uganda die Lebensbedingungen zu verbessern. Der Verein setzt dabei besonders auf die langjährigen Kontakte zu den Menschen in den Orten Kabango und Kako. Durch Unterstützung zur Selbsthilfe sollen die Lebensbedingungen vor Ort nachhaltig verbessert werden.

Kako liegt südwestlich der ugandischen Hauptstadt Kampala. „Bislang diente ein alter Schuppen vor Ort als Kindergarten“, beschrieb Bernd Rickermann die ärmlichen Zustände vor Ort. Der Neubau umfasst nach Fertigstellung neben sechs Gruppenräumen für 70 Kinder, zweckmäßigen sanitären Anlagen auch Unterkünfte für die Betreuer, ergänzt Heinz Wessendorf, für den der Baueinsatz vor Ort der erste Besuch in Uganda war. Zudem wurde eine kleine Photovoltaikanlage für die Stromversorgung des Gebäudes installiert.

Ausgediente Geräte aus Meppen

Gemeinsam mit Rickermann und Wessendorf waren auch die Emsländer Reinhard Gügelmeyer, Reiner Kleimann und Werner Wilkens vor Ort, um bei der Errichtung des Gebäudes mitzuhelfen. Gemäß dem Motto der BeLu-Ugandahilfe „Hilfe zur Selbsthilfe“ wurden auch die Menschen vor Ort in die Bauarbeiten mit eingebunden. Der Verein hat vor Ort ein etwa 4000 Quadratmeter großes Grundstück erworben und entsprechendes Baumaterial schon im November des vergangenen Jahres in Containern auf den Seeweg nach Uganda geschickt. Neben dem Baumaterial wurden auch ausgediente medizinische Geräte des Meppener Krankenhauses Ludmillenstift und diverse Tischlereimaschinen verschifft. Die medizinischen Gerätschaften sollen die Gesundheitsversorgung vor Ort unterstützen. Mit den Tischlereimaschinen soll in naher Zukunft in Uganda eine Tischlerei aufgebaut werden. Den jetzigen Kosteneinsatz der BeLu Ugandahilfe in Kako bezifferten die Vereinsvertreter auf etwa 32000 Euro.

Weitere Pläne

Die Unterhaltung des Kindergartens vor Ort, mit der auch eine Familienzusammenführung in Kako ermöglicht werden soll, sagte Bernd Rickermann, erfolgt durch die BeLu-Ugandahilfe. Und während das „Kindergarten-Projekt“ noch nicht ganz beendet ist, schmieden die Verantwortlichen der Ugandahilfe schon weitere Pläne. Zusätzlich zur Tischlerei, in der einheimische Mitarbeiter zum Beispiel Fenster und Türen herstellen sollen, soll eine Werkstatt zur Metallverarbeitung aufgebaut werden, erklärten die Emsländer. Hier sollen Steinpressen hergestellt werden, die die bisherige Produktion von Ziegelsteinen, bei der viel Holz zum Brennen verwendet wird, ersetzen, skizzierte Heinz Wessendorf weitere Pläne. Dies werde ein „direkter Beitrag“ zum Umweltschutz sein. Zurzeit würden in Deutschland von verschiedenen Unterstützern nachbautaugliche Muster-Steinpressen hergestellt, die dann in der Werkstatt in Uganda von den Einheimischen nachgebaut werden sollen.

Ferner solle die Arbeit vor Ort weiter intensiviert werden. Dazu gebe es Gespräche mit der Caritas, die dazu eine Patenschaft plane. Von daher seien auch in Zukunft die Spendengelder der BeLu-Ugandahilfe „zielorientiert und sinnvoll“ eingesetzt, unterstrichen die beiden Gesprächspartner.