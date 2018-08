Herzlake. Am Freitag, dem 17. August um 20 Uhr gastiert auf der Waldbühne Ahmsen das internationale Starensemble der Set Musical Company.

Es hatte einer Pressemitteilung der Veranstalter zufolge mit seinen rasanten Musical Shows in den vergangenen Jahren „bereits triumphale Erfolge“ feiern können. Jahr für Jahr gelinge es der Set Musical Company, den Erfolg der Show noch zu steigern. „Traumschöne Melodien, herrliche Stimmen und himmlische Hits“ werden versprochen. Mit dieser erstklassigen Show komme der komplette Musical-Glamour nach Ahmsen.

Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus der Hamburger Erfolgsproduktion „Das Phantom der Oper“ und mit dem Musical Star Colby Thomas aus New York, werden die Besucher die „zur Zeit gefragtesten“ Musical-Stars hautnah erleben. Eine Reise voller neuer Hits und geschätzter Evergreens. Neben den Klassikern wie Das Phantom der Oper werden Stücke aus Musicals wie West Side Story, Tarzan, Der König der Löwen und Mamma Mia gespielt. Karten gibt es in den Geschäftstellen der Meppener und Lingener Tagespost sowie der Ems-Zeitung und auf www.Deinticket.de.

Die Meppener Tagespost verlost drei mal zwei Karten: Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis zum 13. August eine E-Mail mit dem Stichwort: „Musicalnight“ an die Adresse sekretariat-meppen@meppener-tagespost.de oder einePostkarte an Redaktion Meppener Tagespost, Bahnhofstraße 4, 49716 Meppen.