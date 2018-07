Herzlake. Die Show „Michael Jackson Forever“ zelebriert das einzigartige Phänomen und die Legende des Superstars. Er ist bis heute der unangefochtene King of Pop und der erfolgreichste Entertainer der Geschichte, der mehr als stilprägend für eine ganze Generation wurde.

In der Show gibt es noch einmal ein Wiedersehen mit seinen größten Hits von „Billie Jean“ bis „Heal the World“ und seinem einzigartigen Tanzstil sowie dem sensationellen Moonwalk. „Michael Jackson Forever“ ist eine Show zu Ehren des King of Pop, die den zeitlichen Bogen von seinen frühen bis späten Hits spannt. Beeindruckende Tanzchoreografien, eine tolle Live Band, aufwendig für die Show gefertigte Kostüme, originale Sounds, Effekte, Videosequenzen, Bilder und eine tolle Licht-Show machen die Veranstaltung zu einem akustischen und optischen Erlebnis.

Bis 2009 an der Weltspitze

Bereits in seiner Kindheit feierte Michael Jackson Erfolge mit der populären Band „The Jackson Five“. Scheinbar mühelos blieb er bis zu seinem plötzlichen Tod 2009 an der musikalischen Weltspitze und erfand sich immer wieder neu. Bis heute gibt es keinen Solokünstler, der an den Erfolg seines im Herbst 1982 veröffentlichen Albums „Thriller“ heranreicht. Es ist bis heute der weltweit meistverkaufte Tonträger. „Michael Jackson Forever“ feiert das musikalische Erbe des legendären Künstlers. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 3. August um 20 Uhr in der Waldbühne Ahmsen statt.