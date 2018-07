Neues Bürogebäude der Spedition Sandmann in Lähden fertig MEC öffnen

Der Einzug ins neue Gebäude der Spedition Sandmann in Lähden ist nur noch eine Frage von Tagen. Frank Book (l.) und Christoph Sandmann werden ihre Büros im Erdgeschoss haben – direkt neben der Disposition. Foto: Tim Gallandi

Lähden. Das neue Gebäude der Spedition Sandmann in Lähden ist fertiggestellt. In der kommenden Woche soll der Umzug aus den Containerbüros in die modernen Räume erfolgen.