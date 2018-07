Die Ergebnisse:

(Genannt werden Reiter aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung und bedeutende Prüfungen)

Dressur-WB (E3): 1. Dominika Jarczewska mit Bailey 78 (RSC Dohren e.V.); 2. Laura Kiefer mit Bonny 868 (RuF Nortrup); 3. Dominika Jarczewska mit Penelope Miro (RSC Dohren e.V.).

Dressur-WB (E5/2):

2. Dominika Jarczewska mit Bailey 78 (RSC Dohren e.V.).

Standard-Spring-WB:

1. Stina Skrollan Knobbe mit No No Never (PSG Lähden e.V.); 2. Anna Benten mit Sunny 376 (PSG Lähden e.V.).

Dressurprüfung Klasse A*:

3. Johanna Schumacher mit Urmel 75 (RuF Rütenbrock).

Dressurreiterprüfung Klasse A:

1. Anne-Maria Harren mit Solero 84 (RuF Haselünne e.V.).

Dressurprüfung Klasse A*:

1. Anne-Maria Harren mit Solero 84 (RuF Haselünne e.V.).

Dressurreiterprüfung Klasse L*:

1. Marie Stüwe mit Darth Vader 4 (RuF Osterbrock).

Dressurreiterprüfung Klasse L* mit Trense:

3. Marie Stüwe mit Darth Vader 4 (RuF Osterbrock).

Dressurprüfung Klasse M*:

2. Ines Varelmann mit Bailey 78 (RSC Dohren e.V.).

Springpferdeprüfung Klasse A**, 1. Abteilung:

3. Wiebke Grommel mit Zilverstone G (RuF Herzlake e.V.).

Springpferdeprüfung Klasse A**, 2. Abteilung:

3. Maickel Lubbers mit Starlet T (RuF Rütenbrock).

Springpferdeprüfung Klasse M*:

3. Matthias Voss mit Carlimo (RuF Osterbrock).

Stilspringprüfung Klasse A*:

1. Marcel Mandziora mit Alposa Nevada (RuF Rütenbrock).

Springprüfung Klasse A*, 1. Abteilung:

2. Stina Skrollan Knobbe mit No No Never (PSG Lähden e.V.).

Springprüfung Klasse A*, 2. Abteilung:

1. Kira Rolfes mit Rodizio 5 ( RuF Haselünne e.V.).

Springprüfung Klasse M*:

1. Carsten Thien mit Lybelle 27 (RuF Fürstenau). 2. Michaela Bergmann mit Honey B. Hip (RuF Cloppenburg); 3. Thomas Düing mit Akasha 8 (RuF Herzlake e.V.).

Springprüfung Klasse M* mit Stechen:

1. Carsten Thien mit Lybelle 27 (RuF Fürstenau).

Stilspringprüfung Klasse A* mit Stechen:

1. Tessa Otten mit Blümchen 123 (RuF Twist e.V.); 2. Kira Rolfes mit Rodizio 5 (RuF Haselünne e.V.); 3. Julia Dippel mit Cushy-Jolie (RuF Haselünne e.V.).

Stilspringprüfung Klasse A*:

2. Marcel Mandziora mit Alposa Nevada (RuF Rütenbrock).

Dressurprüfung Klasse A*:

1. Adelina Schwering mit Sammy Jo 25 (RuF Twist e.V.): 2. Nele Kater mit Der feine Henry (RuF Meppen e.V.); 3. Hannah Fenske mit Devon 23 (RuF Meppen e.V.).

Dressurprüfung Klasse M+ mit Trense:

2. Jalmie Kemper mit Catch him if you can (RuF Rütenbrock e.V.): 3. Hannah Fenske mit Devon 23 (RuF Meppen e.V.).