Herzlake. Mehrere Neubauten im Wohnpark Am See Busemühle in Herzlake sind am Wochenende das Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Mitteilung der Polizei brachten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in mehrere Neubauten in der Straße Am See ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Werkzeuge. Außerdem brachen sie einen Baucontainer auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Im selben Tatzeitraum gab es einen weiteren Einbruch in einen Neubau in der Straße Am Haseufer. Dort erbeuteten die Täter Werkzeuge im Wert von mehr als 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.