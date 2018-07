pm/dgt Lähden. Bei gleich zwei Einbrüchen innerhalb kurzer Zeit haben Einbrecher in Lähden Schäden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich angerichtet.

Beide Taten ereigneten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag. Der oder die bislang unbekannten Täter waren zunächst in zwei Baucontainer an der Herzlaker Straße eingebrochen. Dort stahlen sie Arbeitsmaterial, darunter Kabel und Arbeitskleidung, im Wert von rund 1700 Euro.

Im selben Tatzeitraum gab es einen weiteren Einbruch in der Herzlaker Straße. Betroffen war dort der Technikraum einer Halle, darin beschädigten sie mehrere Gegenstände. Gestohlen wurde dort offenbar nichts. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93 450 zu melden.