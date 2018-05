Herzlake. Weil der Verkehr wegen der Sanierung der Hasebrücke in Haselünne über die L 55 in Herzlake umgeleitet wird, hat die Gemeinde eine Ampel für einen sicheren Schulweg beantragt. Diese ist aber etwa sechs Wochen nach dem Antrag immer noch nicht da. Bürgermeister Hans Bösken ist aufgebracht.

Einen gefährlichen Schulweg haben derzeit viele Kinder, die zur Grundschule Bookhof in Herzlake gehen. Weil die Hasebrücke in Haselünne saniert wird, wird der Verkehr von Cloppenburg in Richtung Lingen über die L 55 in Herzlake umgeleitet. Um den Schulweg sicherer zu machen, beantragte die Gemeinde Herzlake schon am 29. März bei der niedersächsischen Straßenmeisterei die Aufstellung einer Ampelanlage. Der entsprechende Antrag liegt unserer Redaktion vor. Diese ist bislang immer nocht nicht aufgestellt worden. Herzlakes Bürgermeister Hans Bösken wirft der Landesbehörde eine unverantwortliche Verzögerung vor.

Emoji ist traurig

„Ich habe schon zu Beginn der Sanierungsarbeiten an der Hasebrücke vorgeschlagen, dass die Ampel wie schon vor zwei Jahren, während der Fahrbahnerneuerung der B 213, aufgestellt wird“, sagt Bösken im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Straßenmeisterei habe aber erst mal nur eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und daraufhin ein Tempo-50- statt Tempo-70-Schild aufgestellt. Außerdem wurde eine Geschwindigkeitsanzeige in beide Fahrtrichtungen installiert. „Die Autos fahren aber trotzdem alle schneller als 80 und teilweise über 90“, sagt der Bürgermeister. Ein Vor-Ort-Besuch unserer Redaktion mit Gemeindedirektor Günter Bölscher bestätigt diesen Vorwurf teilweise. Viele Autos fahren in der Tat zu schnell, die meisten um die 70 km/h, ein Wagen raste sogar mit über 100 Stundenkilometern an der Anzeige vorbei – der Emoji kommentiert das mit einem traurigen Schmollen. Einige Autofahrer hielten sich aber auch an die geänderte Geschwindigkeit. „Die Eltern weigern sich inzwischen, den Schullotsendienst aufrecht zu erhalten, weil zu viel und zu schneller Verkehr herrscht“, betont Bösken.

Protest droht

Also habe sich die Gemeinde Herzlake erneut bei der Straßenmeisterei gemeldet, um eine Ampel zu beantragen. Etwa fünf Wochen seien vergangen, ohne dass sich etwas tat. Daher rief Bürgermeister Bösken die Straßenmeisterei am Mittwoch (16. Mai) persönlich an. Die habe ihm gesagt, dass die Ampel vielleicht in zwei Wochen aufgestellt werde. Es gebe keine Stromleitung, daher könne es etwas dauern. „Diese Begründung ist primitiv, das will ich nicht mehr hören. Ich habe leider keine Ampel, sonst würde ich selber eine aufstellen,“ schimpfte Bösken. Wenn sich in absehbarer Zeit nichts tut, wolle der Gemeinderat zusammen mit Eltern, Lehrern und Schülern eine Protestkundgebung halten.

Tiefbauer ausgelastet

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Robert Albers, Sprecher der Straßenmeisterei Meppen: „In der Verkehrskommission des Landkreises wurde festgestellt, dass die Geschwindigkeitsreduzierung nicht wirksam ist.“ Daher sei die Ampel kurz nach der Besprechung bestellt worden. Die Verkehrskommission hatte am 10. April getagt. Wegen der vielen Feiertage im Mai habe sich die Sache etwas verzögert. Inzwischen sei die Ampel sogar schon einige Zeit da. „Es gibt aber keinen Stromanschluss und mit Akku oder mit Strom aus Privathaushalten darf die Ampel nicht betrieben werden“, erklärt der Sprecher. Die Sache verzögere sich so lange, weil derzeit viele Tiefbauunternehmen im Emsland mit dem Verlegen von Glasfaserleitungen ausgelastet seien. Albers versichert aber: „Die Stromleitung wird am 29. Mai gelegt und dann wir auch die Ampel aufgestellt.“

Unabhängig davon will die Gemeinde laut Günter Bölscher eine feste Ampelanlage für die Kreuzung beantragen. „Das soll eine Dunkelampel sein“, sagt der Gemeindedirektor. Das bedeutet: Die Ampel ist dauerhaft aus, bis ein Fußgänger die Taste drückt.