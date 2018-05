Herzlake. Die Lokale Aktionsgruppe Hasetal hat sich in der Gemeinde Lindern getroffen, um über die Förderung von regionalen Projekten aus dem europäischen Leader-Programm zu entscheiden.

Anschließend besuchten die Mitglieder die Galerie „Lindern ist bunt“, wo Ausstellungen des Kunst- und Kulturvereins stattfinden. So konnte sich die Gruppe vor Ort ein Bild von den Räumen machen, die im Rahmen der regionsweiten und von der LAG unterstützten Veranstaltung „Wochenende der offenen Ateliers und Galerien im Hasetal am 9. und 10. Juni von vier Künstlerinnen zur Gemeinschaftsausstellung genutzt werden. Im Forum Hasetal in Löningen präsentieren dann sieben Künstler ihre Werke, während die Löninger Kunstbox von Dagmar Paffrath und Maria Göhrs ebenfalls für Interessierte geöffnet ist. Insgesamt zeigen rund 35 Akteure an 25 Ausstellungsorten Skulpturen, Plastiken, Gemälde, Schmuck und Fotografien.

In der LAG-Sitzung zogen die Mitglieder ein Resumé zum bisherigen Entwicklungsprozess im Hasetal seit Beginn der EU-Förderperiode 2014 bis 2020. „Aktuell unterstützt die Lokale Aktionsgruppe 35 Projekte im Hasetal und stellt dafür Fördermittel zur Verfügung“, berichtete Regionalmanagerin Annette Morsthorst , die sich über die vielen Projektanträge insbesondere aus dem Handlungsfeld Umwelt und Klima freute. Sie hoffte, dass die Entwicklung der Region weiterhin durch die vielen, innovativen Projektideen der Hasetaler profitieren werden. Das Leader-Förderprogramm ziele darauf ab, die ländlichen Räume Europas zu stärken. Ausgangsbasis bilde das Regionale Entwicklungskonzept, welches für die jeweilige Region eine maßgeschneiderte Entwicklungsstrategie beinhalte. Das Konzept dafür werde von der Lokalen Aktionsgruppe erarbeitet und in der Umsetzung begleitet.

Das Hasetal sei bereits seit 2001 als europäische Leader-Region anerkannt. Mit dem Konzept von 2014 bis 2020 setze die LAG das erfolgreiche Programm in der aktuellen Förderperiode fort. „Hierfür stehen bis zum Jahr 2020 EU-Mittel in Höhe von 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, die zielgerichtet zur Realisierung nachhaltiger Projekte eingesetzt werden“, erklärte Morthorst den Hintergrund.

Informationen, Tel.: 05432/599599, E-Mail: a.morthorst@hasetal.de und www.hasetal-leader.de