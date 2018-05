Lähden. An der Holter Hauptstraße im Lähdener Ortsteil Holte ist ein kombinierter Fuß- und Radweg angelegt worden. Das für 40.000 Euro umgesetzte Vorhaben soll die Verkehrssicherheit in diesem Bereich verbessern.

Zwischen der Einmündung zur Saßlage und dem NP-Markt existierte zuvor weder ein gepflasterter Fußweg noch ein Radweg. Und das, obwohl dort, gemessen am Verkehrsaufkommen in Holte, nicht gerade wenig Betrieb herrscht. Manche Fahrzeuge steuern die Tankstelle der dortigen Raiffeisen Ems-Vechte an, und zum Einkaufen ist der ein Stück weiter die Straße hinunter gelegene Verbrauchermarkt ein häufig frequentiertes Ziel.

Fußgänger und Radfahrer jedoch mussten in diesem Bereich mehrfach die Landesstraße 55 (Holter Hauptstraße) queren. Um die Verkehrssituation sicherer zu machen, schuf die Gemeinde Lähden daher bauliche Abhilfe, wie Bauamtsleiter Alois Winkeler unserer Redaktion erläuterte.

Auf einer Länge von rund 100 Metern wurde ein kombinierter Fuß- und Radweg in einer Breite von 2,50 Meter gepflastert. Umgesetzt wurde das Vorhaben vom Bauunternehmen Strabag, zeitlich parallel zu einigen laufenden Projekten der Dorfentwicklung Holte-Lastrup-Herßum, ansonsten jedoch unabhängig davon. „Die Kosten von 40.000 Euro trägt allein die Gemeinde“, sagt Winkeler. „Der Bau erfolgte in Absprache mit dem Land Niedersachsen als Baulastträger.“