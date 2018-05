Lähden. Die Waldbühne Ahmsen bereitet sich auf die Premiere von „Don Camillo und Peppone und die jungen Leute“ am Samstag, 19. Mai 2018, vor.

Regisseur Bernd Aalken gibt den Dorfbewohnern der kleinen italienischen Gemeinde letzte Tipps: „Halte den Krückstock besser so“, macht er vor, „und lehne dich mehr darauf“, sagt er zu einem älteren Statisten. Während sich Aalken darum kümmert, typisch italienisches Dorfleben der 1970er-Jahre für die Bühne zu inszenieren, geht Josef Meyer, der erste Vorsitzende des ehrenamtlichen Freilichttheaters, die Vorbestellungen an Karten durch. „Es läuft ganz gut“, findet er und ergänzt, „aber zur Premierenvorstellung haben wir noch eine ganze Anzahl an freien Plätzen.“ Auch für den zweiten Tag der Kundgebung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD), am Donnerstag, 24. Mai, 15 Uhr sind noch Karten erhältlich.

Theaterbesucher können sich auf eine große Ausstattung freuen. Dass viele Erinnerungen wach werden an die Zeit vor nicht ganz 50 Jahren liegt einerseits am Kostümbild, das auf hohe Authentizität setzt, zum anderen an alten Motorrädern aus dieser Zeit sowie an der legendären Ape, dem dreirädrigen italienischen Kleinlastwaren, und schließlich sind es die Original Vespas, die italienischen Motorroller, die auf der Bühne zur Geltung kommen. „Gerade die Beschaffung der Vespas bereitete uns ein wenig Kopfzerbrechen“, berichtet Aalken. Lange Zeit sah es so aus, als würde es auf der Bühne lediglich einen Motorroller dieser Art geben. „Wir möchten uns bei den Lesern der Meppener und Lingener Tagespost sowie der Ems Zeitung und dem EL-Kurier bedanken“, sagt Stefan Hackmann, der nicht nur den Don Camillo spielt, sondern auch hinter der Bühne im Requisitenausschuss aktiv ist. „Gleich nachdem der Artikel erschienen war, der darüber berichtete, dass wir noch nostalgische italienische Motorroller benötigen, gingen die Angebote ein.“ Sieben Vespas hätte die Waldbühne als Leihgabeangenommen. Alle kommen aus emsländischen Besitz und von Zeitungslesern. „Die älteste Vespa stammt sogar aus dem Baujahr 1962“, berichtet Marcel Grol, der im Stück die Rolle des Hilfspfarrers Don Chichi bekleidet.

Buch - Film - Bühne

Das Bühnenstück basiert auf dem Roman „Don Camillo und die Rothaarige“. Sarah Cordes, die stellvertretende Bühnenvorsitzende, weiß über dieses Buch: „Es ist das sechste aus der Don-Camillo-Reihe und muss etwa um 1970 erschienen sein.“ Bereits 1971 wagte man sich an eine Verfilmung des Stoffes. „Man wollte an die Erfolge der ersten Don-Camillo-Filme anknüpfen“, berichtet Cordes. Allerdings standen schon die Dreharbeiten unter keinem guten Stern. Fernandel, der Darsteller von Don Camillo und damals sehr beliebt, erkrankte schwer und verstarb. Der Schließlich wurde der Film in geänderter Besetzung fertiggestellt. „Aber der Film floppte“, hat Cordes herausgefunden, „eine deutsche Synchronisation ist gar nicht erst zustande gekommen.“ Seit den ersten Don-Camillo-Filmen hatte sich nicht nur die politische Landschaft in Italien verändert, „sondern auch das gesellschaftliche Leben war ein anderes geworden“, zeigt Cordes auf.

„Rolf Wilken, der frühere Chefdramaturg des Osnabrücker Theaters, bereitete das Material für die Bühne auf“, weiß Aalken. Doch gespielt würde das Stück deutschlandweit lediglich hin und wieder. Insofern präsentiert die Waldbühne ihren Besuchern ein echtes kleines „Theater-Bonbon“. Treibende Kräfte sind die verfeindeten Lager zweier Nachbargemeinden. „Der Pfarrer Don Camillo ist kein Raufbold, sondern eher der besänftigende und ruhige Pol“, berichtet Aalken darüber, wie er die Figur angelegt hat. Peppone hingegen sei aufbrausend. Konflikte würden durch die jungen Leute der beiden Dörfer hereingetragen. „Es ist ein gesellschaftlicher Umbruch da“, erklärt Aalken, „so wie man es zur damaligen Zeit auch in Deutschland gespürt hat.“

„Fast nie in unserer Bühnengeschichte haben wir eine Komödie gespielt“, zeigt Aalken auf. „Lustige Stücke sind immer schwerer zu spielen als Dramen“, erläutert der Regisseurt, „insbesondere dann, wenn es sich um ein Amateurtheater handelt.“ Er berichtet von einer harten Probenarbeit. „Die Spielschar war und ist ganz schön gefordert“, sagt Aalken. Bei aller Fröhlich- und Lustigkeit dürfe dennoch nichts aufgesetzt wirken. „Nur zu leicht kann man abgleiten in den Klamauk“, so Aalken. Dass ihm und den Spielern die Gratwanderung gelingt, steht für ihn außer Frage. „Ich bin sicher, dass wir gerade mit diesem Stück unsere Besucher ansprechen werden“, findet er.