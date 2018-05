Dohren. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) in der Pfarrgemeinde Dohren hat ein neues Leitungsteam. Die bisherigen Vorstandsfrauen Annette Barlage-Eikens als Teamsprecherin, Anne Deters als Schriftführerin, Lisa Giesen als stellvertretende Teamsprecherin und Gertrud Weiß als Kassiererin schieden nach achtjähriger Tätigkeit turnusgemäß aus dem Vorstand aus.

Der Versammlung im Dohrener Bienenkorb ging ein gemeinsamer Gottesdienst mit Pfarrer Ansgar Lammen voraus. Die scheidende Teamsprecherin Annette Barlage-Eikens blickte auf das abgelaufene Jahr der KFD Dohren zurück. Zu den Aktivitäten gehörten der Schützenfest-Kaffee, eine Radtour, eine Tagesfahrt und die Teilnahme an überregionale KFD-Veranstaltungen. Ferner gab es einen Erste-Hilfe-Kurs, einen Knobelabend, eine Adventsfeier, die Teilnahme der Frauen am Adventsmarkt und Weltgebetstag, berichtete Barlage-Eikens. Die Ankündigung der Teamsprecherin, dass der Erlös des Adventsmarkts für die Herstellung von Weihnachtssternen in der Gemeinde verwandt werden soll, fand Zustimmung bei den Frauen.

„Ganz tolle Zeit“

Barlage-Eikens bezeichnete die vergangenen acht Jahre im Leitungsteam der KFD Dohren für sich und die weiteren scheidenden Leiterinnen als eine „ganz tolle Zeit“. Die Teamsprecherin der KFD in der Region Meppen, Marianne Neesen, dankte den bisherigen Vorstandsfrauen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der KFD. Gemeinsam mit ihrer Vorstandskollegin Marianne Suding überreichte sie ihnen Urkunden des KFD-Bundesverbands.

Neesen leitete auch die Neuwahlen zum neuen Vorstand. Ins Leitungsteam der KFD Dohren wurden Silvia Gödiker, Joanna Skorupa, Petra Ruthmann und Birgit Wehlage gewählt. Sie bilden nun mit den bisherigen Mitgliedern Angelika Kuddes und Andrea Frese das neue Leitungsteam.

„Lachen für den guten Zweck“

Als Überraschungsgast trat Margret Speckmann als „Gesina Köß aus Esterwegen“ bei den Dohrener KFD-Frauen auf. Unter dem Motto „Lachen für den guten Zweck“ gibt die 75-Jährige schon seit mehr als einem Jahrzehnt ein lustiges Bühnenprogramm. Dabei verzichtet sie auf eine Gage und sammelt für ein SOS-Kinderdorf in Mosambik. Nach eigenen Angaben hat sie in den letzten 15 Jahren 66.000 Euro sammeln können.

Gesina Köß wusste viel Lustiges aus ihrem Leben zu berichten. So wurde in den Familien früher jedes Jahr ein Kind geboren. „Dor hän wi nich de Pille, dat güng noh Gottes Wille“, fügte sie augenzwinkernd hinzu und löste großes Gelächter aus. Auch ihre Berichte als „Disco-Oma“ zogen Lachsalven nach sich. Schließlich demonstrierte Köß anhand von zwölf Unterhosen, dass sie durchaus für einen Jahresurlaub in Dohren gerüstet sei.