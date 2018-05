Lähden. Die Pferdesportgemeinschaft (PSG) Lähden hat an vier Tagen ein Reitturnier mit Spring- und Dressurprüfungen durchgeführt.

Die Bandbreite der insgesamt 15 angebotenen Prüfungen reichte von Springpferdeprüfungen der Klasse A* bis M* über Springprüfungen der Klasse M** bis zu einer Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde. Im Bereich Dressur gab es Dressurreiterprüfungen der Klasse A, der Klasse A* und Klasse L* sowie Dressurreiterwettbewerbe.

Hervorragende Bedingungen

An den Turniertagen boten eine hervorragend hergerichtete Reitstadionanlage, engagierte Helfer und vom Parcourschef Hans Peter Hackmann und seinem Assistenten Martin Egbers zuschauerfreundlich erstellter Parcours hervorragende Bedingungen für die Reitprüfungen.

Zwischendurch widrige Wetterbedingungen

Auch das Wetter spielte an den ersten drei Turniertagen mit. Sonnenschein und etwas Wind begünstigten einen guten Ablauf. Einen Rückschlag gab es am Maifeiertag, wo aufgrund starker Windböen und Dauerregen am Vormittag widrige Wetterbedingungen herrschten. Nach einem Aufklaren am frühen Nachmittag strömten jedoch noch zahlreiche Zuschauer zur Reitsportanlage, sodass der Veranstalter insgesamt etwa 2.100 Besucher zählen konnte.

Dank an zahlreiche Helfer

Lähdens Bürgermeister Franz Strüwing dankte den Verantwortlichen der PSG Lähden und den zahlreichen Helfern für die Ermöglichung eines „solch beeindruckenden Reitsportspektakels in der Gemeinde“. Strüwing erwähnte und dankte auch den zahlreichen Sponsoren, die die Veranstaltung durch die Übernahme einer Prüfung unterstützten. Gleiches machte der PSG-Vorsitzende Heinz Winkeler und dankte besonders der Familie Christoph Sandmann für die Bereitstellung des hervorragenden Reitplatzes auf dem Firmengelände.

Neben dem Großen Preis von Lähden sicherte sich der Lokalmatador Lukasz Lysikowski einen weiteren Sieg in der Springprüfung Klasse M* (2.Abtlg)´nach einer erfolgreichen Siegerrunde auf seinem Pferd Carracio. In der ersten Abteilung siegte Kerstin Willenborg auf Certo vom RuF Bösel.