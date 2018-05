Lähden. Eine neue passende Bestimmung suchen die Geschwister Schlagge für ihr elterliches Bauernhaus in Lähden-Vinnen. Das Gebäude ist seit den 1970er Jahren unbewohnt und steht unter Denkmalschutz.

„Wir sind eigentlich offen für jede Art der Nutzung des Gebäudes“, erklärte Hermann Schlagge, der im Osnabrücker Raum wohnt, bei einem Ortstermin in Vinnen. Im vergangenen Jahr wurde das komplette Dach des an der Ortsausfahrt von Vinnen in Richtung Wachtum gelegenen Hauses erneuert und wetterfest gemacht.

Die Ursprünge des Gebäudes gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück, berichtete Hermann Schlagge. Zunächst als Zwei-Ständer-Bauernhaus im Artland errichtet, wurde es 1810 dort abgebaut, nach Vinnen gebracht und mit einem neuen Vordergiebel wieder aufgebaut. An der Stelle des Neuaufbaus hatte sich zuvor ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert befunden, das abgerissen wurde. Nur der alte, hintere Giebel fand Verwendung beim Neubau des Hauses mit überwiegenden Teilen aus dem Artland. An einigen Details sei der Neuaufbau auch heute noch gut erkennbar, machte Schlagge deutlich.

Aus Strohdach wurde Ziegeldach

Besitzer des neuen Hauses war die Familie Hermann Bernhard Korte. Ein Nachfolger aus dieser Familie zog 1872 nach Wachtum und heiratete dort in die Bauernfamilie Schlagge ein. Der geborene Korte nahm den Namen Schlagge an, um diesen nicht aussterben zu lassen. 1925 zog dann der Sohn Heinrich nach Vinnen und führte den Hof unter dem Namen Schlagge. Ein neuer Schweinestall wurde an das Haus angebaut. In den Jahren zuvor war der Hof von unterschiedlichen Pächtern bewirtschaftet worden.

Das 1810 errichtete Gebäude hatte zunächst ein Strohdach, das Anfang der 1930er Jahre durch Ziegel ersetzt wurde. Um größere und modernere Stallungen zu schaffen, wurde in den 1950er Jahren der Vordergiebel zehn Meter nach vorne versetzt. Der ehemals angebaute Schweinestall wurde wieder abgerissen und durch ein neues, eigenständiges Gebäude ersetzt. Schließlich wurde in den 1970er Jahren die Nutzung als Wohnhaus aufgegeben.

Offen für Ideen

Nun suchen die Schlagges eine „neue passende Bestimmung“ für das Gebäude, sagt Hermann Schlagge. Dabei seien er und seine Geschwister für jede Idee und Anregung dankbar. Auch eine Einbeziehung der direkt um die Hofstelle liegenden Flächen sei denkbar. Ob dies nun gewerblich, privat oder in ehrenamtlicher Form durch Vereine geschehe, spiele grundsätzlich keine Rolle. Ein Kontakt könne über Bernd Döbbeler in Vinnen hergestellt werden. Döbbeler stehe im direkten Kontakt mit der Familie Schlagge.