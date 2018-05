Herzlake. Um ein barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, erhält die Bushaltestelle am Schulzentrum Hasetal in Herzlake eine Runderneuerung. Parallel dazu soll der übrige Vorplatz der Oberschule modernisiert werden. Nun wurden die Pläne vorgestellt.

Ende Juni, wenn die Schüler in den Urlaub durchstarten, werden sich die Bauarbeiter ans Werk machen – so ist es nach momentanem Stand vorgesehen. Das Vorhaben soll bis zum Ende der Sommerferien umgesetzt werden. „Der Zeitplan ist sportlich, aber machbar“, kommentierte Herzlakes Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus.

Das Schulzentrum an der Bookhofer Straße wurde 1972 fertiggestellt, und dass der Vorplatz aus derselben Epoche stammt, ist unübersehbar. Gehwegplatten und Waschbeton-Elemente, wie sie damals angesagt waren, bestimmen, obwohl aus der Mode geraten, weiterhin das Bild. Mehr noch als die ästhetischen Gesichtspunkte stehen indes die der Barrierefreiheit im Vordergrund des Projekts.

Aufenthaltsqualität erhöhen

So soll das Niveau des Gehwegs erhöht werden, um stufenloses Ein- und Aussteigen möglich zu machen. Zwei Haltebuchten entstehen, und damit die Busse einander dort auch überholen können, was bislang nicht möglich ist, wird die Fahrbahn in diesem Bereich verbreitert. Als weitere Neuheit soll ein Wartehäuschen platziert werden. Der Fußgängerbereich soll vom Auto- und Busverkehr durch unterschiedliche Materialien eine deutliche Abgrenzung erfahren.

Zweites Ziel der Samtgemeinde ist es, den Platz vor der Schule gewissermaßen aufzuräumen und ihm mehr Aufenthaltsqualität zu verpassen. Für die Fahrräder, die bis dato ziemlich ungeordnet nahe der beiden Eingänge geparkt werden, soll es eigens dafür vorgesehene Stellplätze geben. Im linken Bereich entsteht außerdem, von Hecken eingefasst, eine Spielecke mit Tischtennisplatte und Schachfeld. Ein Stück dahinter wird eine zusätzliche Zufahrt zur Schulmensa angelegt, damit Busverkehr und Lieferverkehr einander nicht in die Quere kommen.

Neue Bäume

Um die Plätze vor den Eingängen besser passieren zu können, sollen dort quadratische Felder geschaffen werden, die mittig mit einem Kreis aus Gestaltungspflaster befestigt werden. Dafür wird auch die Linde vor dem östlichen Eingang weichen müssen, die einst in einem Hochbeet gepflanzt wurde – aus Sicht heutiger Gestalter ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. Als Ersatz wird dort sowie vor dem westlichen Eingang je eine Robinie neu in Baumscheiben gepflanzt.

Für die Platzgestaltung sind Gesamtkosten in Höhe von 232.850 Euro veranschlagt. Die eine Hälfte davon trägt die Samtgemeinde Herzlake, die andere wird aus Leader-Fördermitteln finanziert, wofür das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Meppen Anfang April grünes Licht gab.

Der Ausbau des Busbahnhofs kostet rund 169.200 Euro. Den Löwenanteil in Höhe von 114.047 Euro übernimmt die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen; der Landkreis Emsland schießt 29.533 Euro hinzu. Für die Samtgemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 25.628 Euro.