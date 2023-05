Beim Sanitärgebäude des Jugendzeltplatzes In der Muhne in Haselünne ist das Dach kaputt. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Leader-Förderung erhalten Zeltplatz an der Hase in Haselünne wird bald saniert Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.05.2023, 07:09 Uhr

Der Jugendzeltplatz an der Hase in Haselünne ist teilweise in die Jahre gekommen. Deshalb stehen ab Herbst umfangreichere Arbeiten an.