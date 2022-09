„Wir freuen uns besonders, dass keine Platzerweiterung stattgefunden hat, sondern der familiäre Rahmen erhalten bleibt“, sagte Einrichtungsleiterin Sabine Ahaus. Sie kritisierte, dass bei vielen Seniorenimmobilien heute oft nur der Profit und nicht der Mensch im Vordergrund stehen. Mit dem Bischöflichen Stuhl Osnabrück habe man für Haselünne einen Träger, der den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stelle.

Der Ursulinenkonvent Haselünne hat das Alten- und Pflegeheim 1974 errichtet. Am 1. Januar 1997 hat der Bischöfliche Stuhl Osnabrück die Immobilie übernommen. Die Ursulinen wirken weiter in dem Haus, das für 55 pflegebedürftige Bewohner Platz bietet. Lutz Birkemeyer, Referatsleiter im Bischöflichen Generalvikariat, der mit Christian Nacke zur Einsegnung gekommen war, betonte, „der Hafen von St. Ursula musste nach über 40 Jahren dringend saniert werden“. Er freue sich, dass der erste Bauabschnitt, in dem 1,6 Millionen Euro investiert wurden, erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Außer der Schwesternklausur wurden im Obergeschoss sechs Seniorenappartements mit einer Größe von et 45 Quadratmetern gebaut, die während der Sanierung des Haupthauses als Ausweichquartier dienen. Die Gesamtmaßnahme wird im Herbst 2014 abgeschlossen sein und insgesamt circa fünf Millionen Euro kosten. Johannes Baune vom Stephanswerk dankte für die gute Zusammenarbeit.

Im Namen der Mitarbeiter gratulierte Martina Schomaker den Schwestern, und überreichte Brot und Salz. Für die Bewohner der neuen Appartments schenkten die Mitarbeiter ein Kreuz. Oberin Schwester Magdalene Lohe dankte allen für die Sanierung und Erweiterung des Alten- und Pflegeheimes. „Unsere Klausur ist sehr schön geworden, und wir sind jetzt nicht mehr über mehrere Ebenen verteilt“.