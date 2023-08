Andreas Vorholt lehrt an zwei Unis Wie ein Haselünner als Chemie-Forscher Karriere macht Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.08.2023, 16:37 Uhr Andreas Vorholt wurde in Haselünne geboren und hat hier auch sein Abitur gemacht. Inzwischen ist er Chemiker mit Doktor-Titel und hat vor kurzem einen wichtigen Wissenschaftspreis gewonnen. Foto: Max-Planck-Institut / Thomas Hobirk up-down up-down

Der gebürtige Haselünner Andreas Vorholt hat Karriere in der Chemie-Forschung gemacht. Der 40-Jährige ist inzwischen Doktor, lehrt an zwei Universitäten und arbeitet für das Max-Planck-Institut in Mülheim an der Ruhr. Seine mehrfach ausgezeichnete Forschung hat viel mit der Energiewende zu tun.