Ikke Hüftgold und Anna-Maria Zimmermann sind musikalisch die Höhepunkte beim „Mega-Partyfrühschoppen“ am 20. August in Haselünne-Lehrte. Karten für die Mega-Sause gibt es allerdings kaum mehr. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Party mit Ikke Hüftgold und Co. Wie ein Dorfverein Mallorca-Stars ins mittlere Emsland holt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.05.2022, 11:12 Uhr

Etwa 600 Menschen leben in Lehrte, das zu Haselünne gehört. Am 20. August werden es fast drei Mal so viele sein. Grund sind gleich sechs Künstler, die sich auf der Party-Insel Mallorca einen Namen gemacht haben. Die Vorfreude im Dorf ist riesig.