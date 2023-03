In diesem Nadelwald in Haselünne könnten bald Windräder drehen. Es gibt konkrete Planungen für einen Windpark. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down 13 Windräder in Planung Emsland: Hier könnte der erste Windpark im Wald entstehen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.03.2023, 12:49 Uhr | Update vor 55 Min.

Gleich zwei neue Windparks sind in Haselünne geplant. Einer davon könnte der erste in einem Wald im Emsland sein. Bürger können sich voraussichtlich an beiden Projekten beteiligen.