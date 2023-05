Die B402 wird bald zwischen Haselünne und Schleper in beide Richtungen voll gesperrt. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Monatelang Umwege Vollsperrung der B402 in Haselünne steht bevor Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.05.2023, 15:29 Uhr | Update vor 21 Min.

In Haselünne wird in Kürze die B402 zwischen der Einmündung der Meppener Straße und der Schleper-Kurve saniert. Die viel befahrene Straße wird dafür monatelang voll gesperrt. In Lohe fürchten Bürger mehr Verkehr im Dorf.