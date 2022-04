Default Bild FOTO: Archiv Ver(w)irrendes an der Biberburg Haselünne: Lichterfest im Labyrinth Von PM. | 21.10.2011, 10:22 Uhr

In Zeiten von Schilderwäldern, GPS und Google-Earth, die überall Orientierung geben, sind Labyrinthe eine schöne Gelegenheit, sich in geheimnisvollem Ambiente einmal so richtig zu verirren.