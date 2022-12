Die Feuerwehr in Haselünne musste am Mittwochmorgen zu einem Einsatz nach Klosterholte ausrücken. Foto: Marco Schlösser up-down up-down Nach Schweißarbeiten Verpuffung in Güllekeller: Feuerwehr in Haselünne im Einsatz Von Harry de Winter | 07.12.2022, 11:00 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es in Haselünne zu einem Feuerwehreinsatz. Grund war eine Verpuffung in einem Güllekeller.