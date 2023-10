Maiko Schulz, bei Verdi in Osnabrück für den Bereich Handel zuständig, bestätigte auf Anfrage, dass die Gewerkschaft gegen die von der Stadt Haselünne erteilte Genehmigung rechtlich vorgegangen ist. „Wir haben die räumliche Ausbreitung der Genehmigung für bedenklich erachtet und das Verwaltungsgericht um Klärung gebeten“, sagte Schulz. Die Stadt hatte nämlich allen Geschäften im gesamten Stadtgebiet die Erlaubnis erteilt, die Geschäfte zu öffnen, teilte Bürgermeister Werner Schräer (CDU) auf Anfrage mit. „Das war seit Jahrzehnten gängige Praxis“, erläuterte der Rathauschef.

Doch die bisherige Praxis ist Verdi zufolge nicht mehr erlaubt. Die Gewerkschaft verweist auf Paragraf 5 des niedersächsischen Ladenöffnungsgesetzes. Demnach kann eine prägende Wirkung einer Veranstaltung (in diesem Fall die Herbstkirmes in Haselünne) nur dann angenommen werden, wenn ein enger räumlicher Bezug zwischen der Veranstaltung und den geöffneten Geschäften besteht. Die Ladenöffnung muss also auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung begrenzt bleiben.

Läden im Umkreis von 650 Metern dürfen öffnen

Doch der Begriffe „enger räumlicher Bezug“ und „unmittelbares Umfeld“ sind nicht genau definiert und „dehnbar“. Die Stadt Haselünne jedenfalls hat aufgrund der Klage, die Anfang Oktober im Rathaus eingegangen war, nach Angaben von Bürgermeister Schräer mit den Rechtsvertretern von Verdi korrespondiert und eine neue Genehmigung auf den Weg gebracht. „Darin erlauben wir den Geschäften am Kirmes-Sonntag in einem Umkreis von 650 Metern um den Kirmesplatz auf der Plesse die Öffnung“, erklärte der Bürgermeister. Damit sei die Innenstadt und das Nahversorgungszentrum an der Lähdener Straße einbezogen.

Das bedeutet beispielsweise, dass der Baufachhandel Vehmeyer an der Meerstraße oder die Postenbörse an der Lähdener Straße am verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen dürfen. Vehmeyer hatte auch schon Werbung geschaltet in der vergangenen Woche. Ausgeschlossen bleiben lediglich beispielsweise die Unternehmen im Gewerbegebiet Hammer Tannen.

Auch bei Vehmeyer an der Meerstraße in Haselünne dürfen sich am Sonntag die Türen öffnen. Das Geschäft gehört zum Nahversorgungszentrum Lähdener Straße. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Mit dieser Regelung gab sich Verdi auch zufrieden und wird gegen die neue Genehmigung nicht erneut klagen, bestätigte Gewerkschaftssekretär Schulz.

Bei Mode Schröder bleiben die Türen geschlossen

Trotz des Teilerfolgs hätte Bürgermeister Schräer gerne allen Unternehmen in der Stadt ermöglicht zu öffnen. „Schade ist, dass die jahrzehntelange Praxis jetzt nicht mehr möglich ist und in diesem Jahr erstmals Geschäfte, die bisher am Kirmes-Sonntag geöffnet hatten, davon ausgeschlossen werden“, sagte der Rathauschef.

Trotz der Möglichkeit, am Sonntag zu öffnen, werden bei Mode Schröder die Türen geschlossen bleiben. „Wir haben zusammen mit den Mitarbeitern im Sommer 2021 beschlossen, keine Sonntage an keinem Standort mehr zu öffnen“, sagt Geschäftsführer Werner Heckmann. Bei Mode Wübben nebenan und auch bei Sport Langen am Markt wird indes der Einkauf möglich sein.