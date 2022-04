Im Ausschuss für Familie und Ehrenamt der Hasestadt stellte die Lingener Tafel am Montag ihre Einrichtung vor. 1997 gegründet, sind inzwischen Ausgabe- beziehungsweise Verteilstellen in Meppen (2004), Haren (2007) und Twist (2010) geschaffen worden. Mit vier Fahrzeugen sind engagierte Helfer im Altkreis unterwegs, um Lebensmittel einzusammeln und zu verteilen. Sie bekommen zum Beispiel Waren von den Märkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablauf steht, die aber noch verzehrfähig sind, Lebensmittel von Firmen mit Fehlaufdrucken oder Produktionsüberschüsse.

Beschäftigt hat sich der Haselünner Fachausschuss unter der Leitung von Hans-Bernd Veerkamp auch mit den Eckdaten des ersten Nachtragsetats, für die er zuständig ist. Dem von Erstem Stadtrat Bernd Herbers vorgetragenen Zahlenwerk stimmte er geschlossen zu. Im Ergebnishaushalt sind nun 15000 Euro als restlicher Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse für die vor zwei Jahren abgeschlossene Einrichtung einer freiwilligen Ganztagsschule vorgesehen. An der Haupt-und Realschule wurden im Altbautrakt und im Gebäude an der Bahnhofstraße Unterhaltungsmaßnahmen (Akustik und Beleuchtung) in den verbliebenen Klassenräumen durchgeführt. Dafür wurden 40000 Euro bereitgestellt sowie zusätzlich 21800 Euro für das Schulbudget. Auf der Ertragsseite wurden die Zuwendungen des Landkreises Emsland um 180000 Euro angehoben. Dadurch, so Herbers, werde der Ergebnisetat erheblich entlastet.

Ein besonderer Schwerpunkt im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen ist der weitere Ausbau der Kindergärten, besonders für Kinder vom ersten Lebensjahr an. In den städtischen Kindergärten werden zurzeit 27 Jungen und Mädchen unter drei Jahren betreut. Mit den 60 Krippenplätzen der beiden katholischen Einrichtungen besteht für 87 Sprösslinge im Alter von ein bis zwei Jahren eine Betreuung. Am Kindergarten Lahre etwa schlagen dazu notwendige bauliche Investitionen mit 25000 Euro zu Buche. Die Schaffung weiterer Krippenplätze im Bereich Haselünne ist nach Angaben der Verwaltung generell möglich.

Dass Haselünne in der Kindergartenbetreuung gut aufgestellt sei, ist für Bürgermeister Schräer ein Verdienst der Arbeit, die der Fachausschuss in den vergangenen fünf Jahren geleistet habe. Am Montag tagte er in dieser Besetzung und unter Leitung von Veerkamp zum letzten Mal. Auch die Einführung des Ehrenamtspreises gehe auf die Vorarbeit dieses Gremiums zurück. Dafür sagte der Verwaltungschef allen Dank.