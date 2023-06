Michael von Weschpfennig (links) hat seine Zahnarztpraxis an der Vinzenzstraße in Haselünne an den Kollegen Fathey Balaom verkauft. Der betreibt in Friesoythe ein Zahnmedizinisches Versorgungszentrum mit insgesamt 23 angestellten Zahnärzten.

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down