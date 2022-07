Viele Betroffene verstecken ihre Essstörung vor Familie und Freunden, um sie nicht zu belasten. In einer Therapiegruppe in Haselünne finden sie ein offenes Ohr - und oft auch einen guten Rat (Symbolbild). FOTO: Klara Kulikova/Unsplash up-down up-down Therapiegruppe für Essstörung „Iss doch einfach“: Emsländerin kämpft in Haselünne gegen Magersucht Von Jana Probst | 19.07.2022, 05:45 Uhr

Gisela Janknecht* war mit 23 Jahren so abgemagert, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Emsländerin leidet unter Magersucht - und fühlt sich damit oft allein. In einer ambulanten Therapiegruppe in Haselünne kann sie sich mit anderen Betroffenen von Anorexie und Bulimie austauschen.