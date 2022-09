Foto: Feuerwehr Ursache unklar Strohballen brennen auf Korn- und Hansemarkt in Haselünne Von Mirco Moormann | 11.09.2022, 09:41 Uhr

Zwei Strohballen, die als Deko für den Korn- und Hansemarkt am Wochenende in Haselünne dienten, sind in Brand geraten. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.