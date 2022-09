Der Combi-Markt an der Lähdener Straße in Haselünne soll erweitert und modernisiert werden. Einige Nachbarn wehren sich dagegen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Anwohner wehren sich Streit um Erweiterung des Combi-Marktes in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.09.2022, 14:45 Uhr

Der Combi-Markt in Haselünne soll vergrößert werden. Drei Anwohner an der Osterstraße wehren sich dagegen, weil der hohe Anbau sehr nah an ihre Grundstücke heran ragen würde.