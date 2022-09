Das Gewerbegebiet in Haselünne-Lehrte wird erweitert. Deswegen kommt es am Heideweg wegen Straßenbauarbeiten derzeit zu Sperrungen. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Gewerbegebiet wird erweitert Straße in Haselünne-Lehrte wegen Bauarbeiten gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.09.2022, 10:10 Uhr

Autofahrer müssen in Haselünne-Lehrte derzeit Umwege in Kauf nehmen. Am Heidweg gibt es eine Straßensperrung.