1,2 Millionen Euro Kosten Stadt stellt Pläne für Anbau an Kindergarten in Haselünne-Eltern vor Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.09.2023, 06:27 Uhr Die Kindertagesstätte in Haselünne-Eltern ist erst vor wenigen Jahren um einen Anbau erweitert worden. Nun wird erneut angebaut, um eine weitere Krippengruppe für unter Dreijährige unterbringen zu können. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

In der Stadt Haselünne wächst die Zahl der Kinder durch Geburten und Zuzüge weiter an. Weil die Krippenplätze nicht ausreichen, wird nun der Kindergarten in der Ortschaft Eltern erweitert. So sehen die Pläne aus.