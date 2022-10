Vor allem aus der Ukraine, aber auch anderen Krisenregionen flüchten immer mehr Menschen nach Deutschland. Das fordert die Kommunen im Emsland zunehmend. Symbolfoto: Antti Aimo-Koivisto/dpa up-down up-down Wohnraum und Helfer fehlen Stadt Haselünne stößt bei Betreuung von Flüchtlingen an Grenzen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.10.2022, 16:34 Uhr

Die Stadt Haselünne muss in den nächsten Wochen weitere etwa 150 Flüchtlinge aufnehmen. Die Kommune stößt zunehmend an Grenzen. Auch, weil es an ehrenamtlicher Hilfe mangelt.