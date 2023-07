Dieses Sechs-Parteien-Haus an der Nordstraße in Haselünne ist eines von zwei Objekten, die die Wohnungsbaugenossenschaft Hasetal seit 2016 gebaut hat. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Konzept gefordert SPD in Haselünne fordert mehr günstigen Wohnraum in der Stadt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.07.2023, 15:17 Uhr

Die SPD fordert mehr günstigen Wohnraum in Haselünne. Es werde zwar viel gebaut in der Stadt, oft aber zu hohen Kauf- oder Mietpreisen. Nun soll ein Konzept her.