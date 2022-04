Nicht so die Teilnehmer, die sich in die niedrigen Bänke der inmitten eines herrlich gelegenen Waldgebietes ganz in der Nähe des Bootshauses gelegenen Schule zwängen und dafür nach erfolgreichem Abschluss das Abitur erhalten. Genauer gesagt: das Wacholderabitur . Mehr als 45000 „Gymnasiasten“ haben es bisher abgelegt. Durchgefallen ist noch niemand.

Die Idee zu dieser touristischen Attraktion wurde 1988 nach einer Radwanderung von Ratsmitgliedern geboren. Sie hatten sich damals für ihre Tour kleine Spielchen ausgedacht. Was dabei eigentlich nur zur eigenen Unterhaltung auf die Beine gestellt worden war, wurde rasch ausgeweitet und verfeinert. Es wurde ein Parcours mit Spiel- und Wissens-Abfrage-Stationen ausgearbeitet, für den die Stadt Haselünne in der Nähe des Sees ein ideales Waldgelände fand.

Hingucker der Anlage ist das von der Stadt 1990 erbaute Fachwerkhaus, das einem früher typischen Dorfschulgebäude nachempfunden wurde. Den urigen Raum zieren entsprechend alte Schulbänke und ein imposantes Lehrerpult – alles aus der näheren Umgebung Haselünnes zusammengetragen. Auch eine antiquierte, leicht vergilbte Weltkarte darf in dem Raum nicht fehlen, in dem in manchen Jahren mehr als 1000 Teilnehmer ihre „Prüfungsaufgaben“ aus den Händen von Ilse Jandt, Anna Hecke, Linda Heidemann, Franz Flint, Egon Kruse, Reinhard Jandt, Josef Heidemann und Stefan Rüther entgegennahmen.

Grüner Laufzettel

Im Klassenzimmer wird den „Schülern“ der grüne Laufzettel erklärt. Anhand dessen absolvieren sie den Parcours, der etwa eineinhalb Stunden dauert. So auch eine lustige Touristengruppe aus der Nähe von Lüdenscheid. Ehemalige Feuerwehrleute und ihre Frauen urlauben ein paar Tage in Haselünne und wollen sich das „Abi“ natürlich nicht entgehen lassen. „Aber zuerst mal bitte ein bisschen Zielwasser“, ruft einer der Hinterbänkler, während er auf den Minibembel guckt, der allen vor dem Gang ins Klassenzimmer umgehängt wird.

Zielwasser hätte so mancher der Gruppe tatsächlich gut gebrauchen können. Beim Hechtangeln vor der Mini-Dorfschule landet beim zweiminütigen Hechtangeln kaum einer der Sauerländer einen beachtlichen Fang. Immer wieder flutschen die Metallfische von dem Magneten an der Angel, plumpsen zurück ins Nass. Pro Fisch können hier zehn Punkte und damit ein Zehntel der für das Bestehen des „Abiturs“ notwendigen mindestens 100 Punkte erreicht werden.

Ein bisschen mehr Boden wettmachen die meisten „Schüler“ an den Wurfstationen mit Kugel und Bällen. Das ist auch gut so, denn der zwischengeschaltete Balancegang ist eine Station, an der mancher seine Versetzung gefährdet. Hier wird über eine Schwebebohle balanciert, wobei – als Erschwernis – ein Stab mit zwei Holzeiern in den Händen zu halten ist. Fällt eins von ihnen, gibt es Punkteabzug. Bei den Sauerländern fallen reichlich Kugeln vom Riesenlöffel. Da helfen auch die gegenseitigen Anfeuerungsrufe nichts.