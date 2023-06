Eine Schale mit Ameisengift hat der Imker Bernd Kurlemann direkt neben drei Bienenkästen gefunden, die er an der Straße Lienkolk in Haselünne-Hamm aufgestellt hatte. Foto: Kurlemann up-down up-down Imker findet Schale neben Kästen Sollten Bienenvölker in Haselünne-Hamm vergiftet werden? Von Daniel Gonzalez-Tepper | 16.06.2023, 14:08 Uhr

Der Imker Bernd Kurlemann hat neben drei Bienenkästen, die an der Straße Lienkolk in Haselünne-Hamm aufgestellt sind, eine Schale gefunden, in der sich mutmaßlich Ameisengift befunden hat. Er geht von einer gezielten Tat gegen seine Bienen aus.