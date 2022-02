An vielen Orten zeigen sich Menschen derzeit mit der Ukraine solidarisch. FOTO: dpa Hospter: Signal in die Welt senden Solidarität mit der Ukraine: Mahnwache Sonntag in Haselünne Von Thomas Pertz | 25.02.2022, 15:20 Uhr

Solidarität mit der Ukraine - stoppt den Krieg: Unter diesem Motto findet am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr am alten Rathaus (Markt) in Haselünne eine stille Mahnwache statt.