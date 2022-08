Auf einen Adler aus Holz schießen die Kandidaten am Sonntag beim Kaiserschießen in Haselünne. (Symbolfoto) FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Nur alle 25 Jahre Seltenes Ereignis: Schützenkönige in Haselünne ermitteln Kaiser Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.08.2022, 10:01 Uhr

In Haselünne findet am Sonntag, 21. August, eine nicht alltägliche Veranstaltung statt: Die zehn Schützenkönige in der Stadt ermitteln einen Kaiser.