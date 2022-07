In neuem Glanz erstrahlt der Schulhof des Kreisgymnasiums in Haselünne. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Liegen, „Kiss and Ride“, Spielbereiche Sanierung des Schulhofs am Kreisgymnasium in Haselünne fast fertig Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.07.2022, 14:23 Uhr

Der Schulhof und das Außengelände am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne erstrahlen in neuem Glanz. An der Stelle des abgerissenen Altbaus wurden moderne Sitzmöbel und einige Spielmöglichkeiten errichtet. Noch ist aber einiges zu tun.