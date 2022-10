Die Polizei hatte nach dem Unfall an der Sandstraße in Haselünne intensiv Spuren gesichert. Dennoch bleibt die Schuldfrage offen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Unglück an Sandstraße Schuldfrage nach tödlichem Unfall in Haselünne bleibt ungeklärt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.10.2022, 08:06 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des schweren Unfalls am 1. September an der Sandstraße in Haselünne eingestellt. Bei dem Unglück waren zwei Menschen verstorben, eine dritte Person wurde schwer verletzt.