Der Fahrer des Skoda, ein 89-Jähriger, verstarb nach dem Unfall auf der Sandstraße in Haselünne. Seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper Zwei Tote nach Kollision Schuldfrage nach schwerem Unfall in Haselünne weiter offen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.09.2022, 12:56 Uhr

Wer ist Schuld am schweren Unfall mit zwei Toten am 1. September an der Sandstraße in Haselünne? Diese Frage beschäftigt weiter die Polizei.