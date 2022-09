Unter Schlafproblemen leiden viele Menschen. Dabei gibt es einfache Wege, für einen erholsamen Schlaf zu sorgen. Symbolfoto: imago-images/Shotshop up-down up-down Psychologin Dr. Wibke Voigt Schlafprobleme: Diese Tipps gibt eine Expertin in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 22.09.2022, 11:45 Uhr

Über Probleme beim Ein- und Durchschlafen spricht Dr. Wibke Voigt am 24. September in Haselünne. Vorab verrät die Fachärztin, was Betroffene tun können, ohne einen Termin beim Arzt zu machen oder teure Medikamente zu kaufen.