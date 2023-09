Neuer Eigentümer will bauen Schandfleck in Wohngebiet in Haselünne könnte bald verschwinden Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.09.2023, 17:48 Uhr Wenig einladend wirkt aktuell das Grundstück Wiesenweg, Ecke Sandstraße in Haselünne, auf dem sich früher ein Bauunternehmen befand. Nun gibt es Pläne für eine Bebauung. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Ein großes Eckgrundstück am Wiesenweg, Ecke Sandstraße in Haselünne hat sich in den vergangenen Jahren zum Schandfleck entwickelt. Früher befand sich hier ein Bauunternehmen, das seit vielen Jahren insolvent ist. Nun gibt es einen neuen Eigentümer, der konkrete Pläne hat.