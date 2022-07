Saintfiet beendete sein Amt als Trainer der Nationalmannschaft von Namibia 2010 vorzeitig. Mit den Umständen seines Kurzzeit-Engagements in Simbabwe beschäftigt sich noch die FIFA. Danach war er beim jordanischen Erstligisten Nadi Shabab Al-Ordon und fünf Monate in Äthiopien, mit dessen Nationalteam er in der Qualifikation für den Afrika-Cup Rang drei belegte (4:2 gegen Madagaskar 0:1 gegen Gruppensieger Guinea, 2:2 gegen den Favoriten Nigeria). Gegen Nigeria führte das Team von Saintfiet, der auch schon in Cloppenburg und Emmen tätig war, kurz vor dem Abpfiff. „Das waren die zwei Punkte, die Nigeria zur Qualifikation fehlten.“